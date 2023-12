BASF Aktie News: BASF kommt am Mittag kaum vom Fleck

Kursentwicklung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von BASF. Im XETRA-Handel kam die BASF-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 45,11 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die BASF-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 11:48 Uhr bei 45,11 EUR. Zwischenzeitlich stieg die BASF-Aktie sogar auf 45,24 EUR. Die BASF-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 44,83 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 45,18 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 401.477 BASF-Aktien.

Am 03.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 54,04 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BASF-Aktie mit einem Kursplus von 19,80 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.10.2023 bei 40,25 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BASF-Aktie 10,77 Prozent sinken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 48,41 EUR.

Am 31.10.2023 hat BASF die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,32 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BASF noch ein Gewinn pro Aktie von 1,77 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15.735,00 EUR – das entspricht einem Minus von 28,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21.946,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte BASF am 23.02.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von BASF rechnen Experten am 21.02.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass BASF ein EPS in Höhe von 3,31 EUR in den Büchern stehen haben wird.

