BASF Aktie News: BASF gibt am Mittag ab

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von BASF. Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,3 Prozent im Minus bei 45,70 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die BASF-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,3 Prozent auf 45,70 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die BASF-Aktie bei 45,41 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 46,31 EUR. Zuletzt wechselten 1.088.546 BASF-Aktien den Besitzer.

Am 03.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 54,04 EUR an. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 15,43 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 40,25 EUR am 25.10.2023. Abschläge von 11,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 49,77 EUR je BASF-Aktie an.

BASF gewährte am 31.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,32 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BASF 1,77 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 28,30 Prozent auf 15.735,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 21.946,00 EUR gelegen.

BASF wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 23.02.2024 vorlegen. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte BASF möglicherweise am 21.02.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 3,29 EUR je BASF-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 bewegt sich zum Handelsende im Plus

Handel in Europa: Euro STOXX 50 am Montagnachmittag in der Gewinnzone

Handel in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 nachmittags