BASF Aktie News: BASF büßt am Vormittag ein

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von BASF. Die BASF-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 45,99 EUR.

Die BASF-Aktie notierte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 45,99 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BASF-Aktie bisher bei 45,95 EUR. Bei 46,31 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 180.126 BASF-Aktien.

Am 03.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 54,04 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,52 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,25 EUR. Dieser Wert wurde am 25.10.2023 erreicht. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 14,25 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 49,77 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte BASF am 31.10.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,32 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,77 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 28,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 15.735,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 21.946,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 23.02.2024 erwartet. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 21.02.2025.

Experten taxieren den BASF-Gewinn für das Jahr 2023 auf 3,29 EUR je Aktie.

