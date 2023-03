BASF Aktie News: BASF am Nachmittag mit Abschlägen

Aktien in diesem Artikel BASF 48,12 EUR

Die BASF-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,2 Prozent auf 48,21 EUR nach. Das Tagestief markierte die BASF-Aktie bei 47,82 EUR. Bei 48,38 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 756.683 BASF-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.03.2022 bei 56,06 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,00 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.09.2022 (37,90 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die BASF-Aktie mit einem Verlust von 27,20 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 54,55 EUR an.

BASF ließ sich am 24.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,09 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei BASF ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 1,17 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 19.323,00 EUR – eine Minderung von 2,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 19.776,00 EUR eingefahren.

Am 27.04.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz auf den 03.05.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 4,57 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

