BASF Aktie News: BASF am Donnerstagmittag mit kaum veränderter Tendenz

Aktienkurs im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von BASF. Die BASF-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 49,47 EUR an der Tafel.

Werte in diesem Artikel

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:48 Uhr die BASF-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 49,47 EUR. Zwischenzeitlich stieg die BASF-Aktie sogar auf 49,71 EUR. Bei 49,40 EUR markierte die BASF-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 49,42 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 208.535 BASF-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (54,93 EUR) erklomm das Papier am 04.04.2024. Mit einem Zuwachs von 11,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.10.2023 (40,25 EUR). Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 22,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,35 EUR. Im Vorjahr hatte BASF 3,40 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BASF-Aktie bei 53,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte BASF am 25.04.2024 vor. In Sachen EPS wurden 1,53 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BASF 1,75 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat BASF im vergangenen Quartal 17,55 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 12,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BASF 19,99 Mrd. EUR umsetzen können.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.07.2024 veröffentlicht. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 30.07.2025 erwartet.

Experten taxieren den BASF-Gewinn für das Jahr 2024 auf 3,63 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich stärker

STOXX 50 aktuell: Schlussendlich Pluszeichen im STOXX 50

BASF-Aktie in Grün: BASF trennt sich von stillgelegten Anlagen in Ludwigshafen