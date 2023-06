BASF Aktie News: BASF gibt am Vormittag nach

Aktien in diesem Artikel BASF 46,10 EUR

-1,75% Charts

News

Analysen

Das Papier von BASF gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 46,30 EUR abwärts. Die BASF-Aktie sank bis auf 46,30 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 46,65 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 105.871 BASF-Aktien.

Am 03.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 54,04 EUR. Mit einem Zuwachs von 16,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 37,90 EUR. Dieser Wert wurde am 29.09.2022 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BASF-Aktie 18,14 Prozent sinken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 55,45 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte BASF am 27.04.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,93 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,70 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 17.499,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 24,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BASF 23.083,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 28.07.2023 dürfte BASF Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. BASF dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 26.07.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass BASF im Jahr 2023 4,63 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

Mai 2023: Die Expertenmeinungen zur BASF-Aktie

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

BASF-Aktie im Plus: BASF will mit neuem Rhein-Binnenschiff gegen Niedrigwasser vorgehen

Ausgewählte Hebelprodukte auf BASF Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF

Bildquellen: BASF SE