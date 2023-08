BASF Aktie News: BASF am Mittwochmittag im Aufwind

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von BASF. Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 47,13 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die BASF-Papiere um 11:47 Uhr 1,5 Prozent. Bei 47,26 EUR erreichte die BASF-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 46,87 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 492.910 BASF-Aktien.

Am 03.02.2023 markierte das Papier bei 54,04 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BASF-Aktie 14,66 Prozent zulegen. Am 29.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 37,90 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 19,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 50,79 EUR an.

BASF gewährte am 28.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,56 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BASF noch ein Gewinn pro Aktie von 2,37 EUR in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 24,68 Prozent auf 17.305,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 22.974,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.10.2023 veröffentlicht. Am 23.10.2024 wird BASF schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

In der BASF-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 3,91 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

