BASF Aktie News: BASF am Mittwochvormittag stärker

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von BASF. Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 46,88 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 1,0 Prozent auf 46,88 EUR. Die BASF-Aktie zog in der Spitze bis auf 46,94 EUR an. Mit einem Wert von 46,87 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der BASF-Aktie belief sich zuletzt auf 59.708 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.02.2023 bei 54,04 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BASF-Aktie mit einem Kursplus von 15,27 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 37,90 EUR am 29.09.2022. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,16 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BASF-Aktie bei 50,79 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BASF am 28.07.2023. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,56 EUR, nach 2,37 EUR im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat BASF mit einem Umsatz von insgesamt 17.305,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.974,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 24,68 Prozent verringert.

BASF dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 31.10.2023 präsentieren. BASF dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 23.10.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BASF einen Gewinn von 3,91 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

