"Weil finanzielle Unabhängigkeit Freiheit bedeutet" - Ökonomin und Buchautorin Claudia Müller im Interview
Kurs der BASF

BASF Aktie News: BASF fällt am Nachmittag

09.09.25 16:09 Uhr
BASF Aktie News: BASF fällt am Nachmittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BASF. Der BASF-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 43,83 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BASF
43,74 EUR -0,36 EUR -0,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von BASF befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 43,83 EUR ab. Der Kurs der BASF-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 43,41 EUR nach. Bei 44,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 838.716 BASF-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 55,06 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,62 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (37,40 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,67 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass BASF-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,30 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BASF 2,25 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 47,50 EUR.

Am 11.07.2025 hat BASF in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,09 EUR. Im Vorjahresquartal hatte BASF ebenfalls ein EPS von 0,48 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat BASF 15,77 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 16,11 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Am 22.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BASF-Aktie in Höhe von 2,69 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

