BASF Aktie News: BASF verbilligt sich am Montagmittag

Die Aktie von BASF gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die BASF-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 41,18 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 41,18 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die BASF-Aktie bis auf 40,48 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 40,96 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 970.227 BASF-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 54,04 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.02.2023). Mit einem Zuwachs von 31,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.10.2022 bei 40,32 EUR. Mit einem Kursverlust von 2,08 Prozent würde die BASF-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 49,86 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BASF am 28.07.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,56 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,37 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 24,68 Prozent auf 17.305,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte BASF 22.974,00 EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte BASF am 31.10.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 23.10.2024 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 3,60 EUR je BASF-Aktie.

