BASF Aktie News: BASF tendiert am Montagnachmittag südwärts

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BASF. Zuletzt ging es für die BASF-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,2 Prozent auf 40,89 EUR.

Um 15:51 Uhr ging es für die BASF-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,2 Prozent auf 40,89 EUR. In der Spitze büßte die BASF-Aktie bis auf 40,48 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 40,96 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.429.696 BASF-Aktien.

Bei einem Wert von 54,04 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.02.2023). Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 32,18 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 11.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,32 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 1,40 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 49,86 EUR für die BASF-Aktie aus.

BASF gewährte am 28.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,56 EUR, nach 2,37 EUR im Vorjahresvergleich. Mit einem Umsatz von 17.305,00 EUR, gegenüber 22.974,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 24,68 Prozent präsentiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte BASF am 31.10.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 23.10.2024 dürfte BASF die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass BASF im Jahr 2023 3,60 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

