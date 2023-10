BASF Aktie News: BASF am Vormittag schwächer

BASF im Fokus

Die Aktie von BASF gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,4 Prozent auf 40,84 EUR.

Um 09:06 Uhr fiel die BASF-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,4 Prozent auf 40,84 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die BASF-Aktie bis auf 40,72 EUR. Bei 40,96 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 209.612 BASF-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.02.2023 bei 54,04 EUR. 32,34 Prozent Plus fehlen der BASF-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 11.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 40,32 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,26 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 50,32 EUR je BASF-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte BASF am 28.07.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,56 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,37 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 17.305,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 24,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BASF 22.974,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte BASF am 31.10.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 23.10.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BASF-Aktie in Höhe von 3,60 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

