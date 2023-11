BASF Aktie News: BASF zeigt sich am Donnerstagvormittag fester

Blick auf BASF-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von BASF. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 43,69 EUR zu.

Um 09:06 Uhr stieg die BASF-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 43,69 EUR. Die BASF-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 43,83 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 43,59 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 39.505 BASF-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.02.2023 bei 54,04 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BASF-Aktie mit einem Kursplus von 23,70 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.10.2023 bei 40,25 EUR. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 8,53 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel der BASF-Aktie wird bei 48,32 EUR angegeben.

Am 31.10.2023 äußerte sich BASF zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,32 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BASF noch ein Gewinn pro Aktie von 1,77 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15.735,00 EUR – das entspricht einem Minus von 28,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21.946,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.02.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können BASF-Anleger Experten zufolge am 21.02.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 3,45 EUR je Aktie in den BASF-Büchern.

Redaktion finanzen.net

