BASF Aktie News: BASF tendiert am Dienstagmittag südwärts

Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 2,5 Prozent im Minus bei 51,51 EUR. Im Tief verlor die BASF-Aktie bis auf 51,25 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 52,62 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.194.744 BASF-Aktien.

Am 10.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 69,15 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BASF-Aktie 25,51 Prozent zulegen. Am 28.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 37,90 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BASF-Aktie 35,91 Prozent sinken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 56,78 EUR.

BASF ließ sich am 26.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,77 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,56 EUR je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 21.946,00 EUR umgesetzt, gegenüber 19.669,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 24.02.2023 dürfte BASF Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können BASF-Anleger Experten zufolge am 23.02.2024 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BASF-Aktie in Höhe von 6,70 EUR im Jahr 2022 aus.

