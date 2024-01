BASF Aktie News: BASF tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Kursverlauf

Die Aktie von BASF gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BASF-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 45,36 EUR abwärts.

Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 45,36 EUR. In der Spitze büßte die BASF-Aktie bis auf 45,35 EUR ein. Mit einem Wert von 45,52 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 641.993 BASF-Aktien den Besitzer.

Am 03.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 54,04 EUR an. Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 16,06 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 40,25 EUR ab. Abschläge von 11,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 49,77 EUR an.

Am 31.10.2023 legte BASF die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,32 EUR gegenüber 1,77 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 28,30 Prozent auf 15.735,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 21.946,00 EUR in den Büchern gestanden.

BASF dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 23.02.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von BASF rechnen Experten am 21.02.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 3,31 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

