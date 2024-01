BASF Aktie News: BASF am Vormittag stärker

Kurs der BASF

Die Aktie von BASF zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von BASF legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 45,68 EUR.

Die BASF-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 45,68 EUR. Kurzfristig markierte die BASF-Aktie bei 45,68 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 45,52 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 71.434 BASF-Aktien umgesetzt.

Am 03.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 54,04 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BASF-Aktie 18,30 Prozent zulegen. Am 25.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 40,25 EUR ab. Mit Abgaben von 11,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 49,77 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BASF am 31.10.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,32 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,77 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15.735,00 EUR – das entspricht einem Minus von 28,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21.946,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 23.02.2024 terminiert. Schätzungsweise am 21.02.2025 dürfte BASF die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass BASF ein EPS in Höhe von 3,31 EUR in den Büchern stehen haben wird.

