BASF Aktie News: BASF gibt am Mittag ab

Die Aktie verlor um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,4 Prozent auf 51,60 EUR. Der Kurs der BASF-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 51,58 EUR nach. Bei 52,61 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten BASF-Aktien beläuft sich auf 1.167.415 Stück.

Bei 69,15 EUR markierte der Titel am 10.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 25,38 Prozent über dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie. Am 28.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 37,90 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 36,15 Prozent würde die BASF-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 54,27 EUR an.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte BASF am 26.10.2022. Es stand ein EPS von 1,77 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BASF noch ein Gewinn pro Aktie von 1,56 EUR in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,58 Prozent auf 21.946,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 19.669,00 EUR in den Büchern gestanden.

BASF wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 24.02.2023 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 23.02.2024.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,74 EUR je BASF-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BASF