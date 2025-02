BASF Aktie News: BASF am Mittag auf rotem Terrain

BASF im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von BASF. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 47,39 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,3 Prozent auf 47,39 EUR. In der Spitze fiel die BASF-Aktie bis auf 47,31 EUR. Bei 47,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 377.045 BASF-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 54,93 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.04.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,91 Prozent könnte die BASF-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 40,18 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,22 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten BASF-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,40 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,36 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 53,84 EUR je BASF-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BASF am 30.10.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,32 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -1,78 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 15,74 Mrd. EUR, gegenüber 15,87 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,83 Prozent präsentiert.

BASF dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 28.02.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 20.02.2026.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem BASF-Gewinn in Höhe von 3,42 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

