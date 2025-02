BASF Aktie News: BASF am Montagnachmittag in Rot

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von BASF gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die BASF-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 47,45 EUR ab.

Das Papier von BASF befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 47,45 EUR ab. Bei 47,31 EUR markierte die BASF-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 47,50 EUR. Von der BASF-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 747.283 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 05.04.2024 auf bis zu 54,93 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 15,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 40,18 EUR. Mit einem Kursverlust von 15,32 Prozent würde die BASF-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,36 EUR, nach 3,40 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 53,84 EUR.

BASF gewährte am 30.10.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,32 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -1,78 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat BASF im vergangenen Quartal 15,74 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BASF 15,87 Mrd. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 28.02.2025 dürfte BASF Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 20.02.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 3,42 EUR je Aktie belaufen.

