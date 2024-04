BASF Aktie News: BASF am Mittwochvormittag leichter

Notierung im Blick

Die Aktie von BASF gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die BASF-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 53,50 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:05 Uhr 0,2 Prozent auf 53,50 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die BASF-Aktie bis auf 53,45 EUR. Bei 53,64 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 138.405 BASF-Aktien.

Bei 54,93 EUR erreichte der Titel am 04.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,67 Prozent hinzugewinnen. Am 26.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 40,25 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,77 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass BASF-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,35 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BASF 3,40 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 52,05 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BASF am 23.02.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,18 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat BASF 15.871,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 17,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 19.323,00 EUR umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 25.04.2024 dürfte BASF Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte BASF möglicherweise am 24.04.2025 präsentieren.

In der BASF-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 3,62 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

