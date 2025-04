BASF Aktie News: BASF haussiert am Donnerstagmittag

BASF im Fokus

Die Aktie von BASF gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von BASF konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 5,9 Prozent auf 42,05 EUR.

Um 11:49 Uhr wies die BASF-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 5,9 Prozent auf 42,05 EUR nach oben. Die BASF-Aktie legte bis auf 44,11 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 44,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.865.850 BASF-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 55,06 EUR. Mit einem Zuwachs von 30,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 37,40 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BASF-Aktie 11,06 Prozent sinken.

Nach 2,25 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,32 EUR je BASF-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BASF-Aktie bei 53,56 EUR.

Am 28.02.2025 legte BASF die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,88 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -1,78 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,09 Prozent auf 15,86 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15,87 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 02.05.2025 dürfte BASF Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 23.04.2026.

In der BASF-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,28 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

Jefferies & Company Inc. veröffentlicht Investment-Empfehlung: BASF-Aktie mit Buy

BASF-Aktie in Rot: Baader Bank bescheinigt Reduce für BASF

DAX 40-Titel BASF-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in BASF von vor einem Jahr bedeutet