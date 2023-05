BASF Aktie News: BASF tendiert am Nachmittag fester

Aktien in diesem Artikel BASF 46,99 EUR

0,37% Charts

News

Analysen

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 47,01 EUR zu. Bei 47,79 EUR markierte die BASF-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 46,98 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.190.652 BASF-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.02.2023 bei 54,04 EUR. Mit einem Zuwachs von 14,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 37,90 EUR fiel das Papier am 29.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BASF-Aktie 19,38 Prozent sinken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 55,18 EUR aus.

Am 27.04.2023 legte BASF die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,93 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,70 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 24,19 Prozent auf 17.499,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 23.083,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 28.07.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von BASF veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 26.07.2024 erwartet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem BASF-Gewinn in Höhe von 4,61 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

BASF-Aktie sinkt leicht: BASF und Advent arbeiten bei Lieferkette für Brennstoffzellen zusammen - Advent-Papier mit Kurssprung

BASF-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Covestro-, LANXESS-Aktie & Co. beflügelt: Chemiewerte profitieren von Vorschlag für Industriestrompreis

Ausgewählte Hebelprodukte auf BASF Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF

Bildquellen: BASF SE