BASF Aktie News: BASF am Montagvormittag mit Einbußen

Die Aktie von BASF gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 46,52 EUR.

Die BASF-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,6 Prozent auf 46,52 EUR nach. In der Spitze büßte die BASF-Aktie bis auf 46,41 EUR ein. Bei 46,69 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 97.557 BASF-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 54,93 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.04.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,08 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 40,25 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.10.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BASF-Aktie derzeit noch 13,48 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass BASF-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,33 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BASF 3,40 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 53,00 EUR aus.

BASF ließ sich am 25.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,53 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BASF 1,75 EUR je Aktie eingenommen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 12,20 Prozent auf 17,55 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 19,99 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 26.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 30.07.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem BASF-Gewinn in Höhe von 3,61 EUR je Aktie aus.

