BASF Aktie News: BASF gewinnt am Vormittag an Boden

Die Aktie von BASF gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die BASF-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 45,70 EUR.

Die BASF-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 45,70 EUR. Den Tageshöchststand markierte die BASF-Aktie bei 45,70 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 45,14 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 122.007 BASF-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 54,04 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.02.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BASF-Aktie derzeit noch 18,25 Prozent Luft nach oben. Bei 37,90 EUR erreichte der Anteilsschein am 29.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BASF-Aktie 20,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 53,59 EUR je BASF-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte BASF am 27.04.2023 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,93 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,70 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 17.499,00 EUR – eine Minderung von 24,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 23.083,00 EUR eingefahren.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.07.2023 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von BASF rechnen Experten am 26.07.2024.

In der BASF-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 4,33 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

