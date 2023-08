BASF Aktie News: BASF tendiert am Donnerstagmittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von BASF gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die BASF-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 47,09 EUR zu.

Das Papier von BASF konnte um 11:49 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 47,09 EUR. In der Spitze legte die BASF-Aktie bis auf 47,30 EUR zu. Bei 46,88 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 322.956 BASF-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 54,04 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.02.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,76 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.09.2022 bei 37,90 EUR. Abschläge von 19,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 50,79 EUR für die BASF-Aktie.

Am 28.07.2023 hat BASF in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,56 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BASF noch ein Gewinn pro Aktie von 2,37 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BASF in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 24,68 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 17.305,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 22.974,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.10.2023 veröffentlicht. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 23.10.2024 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass BASF im Jahr 2023 3,91 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

