BASF Aktie News: BASF am Vormittag gefragt

Die Aktie von BASF gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 47,06 EUR.

Das Papier von BASF legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 47,06 EUR. Die BASF-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 47,07 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 46,88 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 87.842 BASF-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 54,04 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.02.2023). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,83 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 29.09.2022 Kursverluste bis auf 37,90 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 19,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel der BASF-Aktie wird bei 50,79 EUR angegeben.

BASF ließ sich am 28.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,56 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BASF ein EPS von 2,37 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 24,68 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 22.974,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 17.305,00 EUR.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte BASF am 31.10.2023 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 23.10.2024.

In der BASF-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 3,91 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

