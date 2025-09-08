BASF Aktie News: BASF zieht am Mittag an

So bewegt sich BASF

Die Aktie von BASF gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die BASF-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 43,76 EUR nach oben.

Um 11:48 Uhr sprang die BASF-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 43,76 EUR zu. Die BASF-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 44,41 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 44,15 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BASF-Aktien beläuft sich auf 543.161 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2025 auf bis zu 55,06 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 20,52 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 37,40 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,53 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass BASF-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,30 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BASF 2,25 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BASF-Aktie bei 47,50 EUR.

BASF gewährte am 11.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,09 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,12 Prozent auf 15,77 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16,11 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die BASF-Bilanz für Q3 2025 wird am 22.10.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,69 EUR je BASF-Aktie.

Redaktion finanzen.net

