BASF Aktie News: BASF tendiert am Dienstagnachmittag nordwärts

Die Aktie von BASF gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das BASF-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,6 Prozent auf 42,02 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die BASF-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,6 Prozent auf 42,02 EUR. Die BASF-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 42,41 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 41,29 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BASF-Aktien beläuft sich auf 1.743.275 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (54,04 EUR) erklomm das Papier am 03.02.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 28,61 Prozent über dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.10.2022 bei 40,32 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,05 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 49,86 EUR aus.

Am 28.07.2023 lud BASF zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,56 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,37 EUR je Aktie erzielt worden. BASF hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 17.305,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 24,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.974,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte BASF am 31.10.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 23.10.2024 dürfte BASF die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 3,57 EUR je BASF-Aktie.

