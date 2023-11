BASF Aktie News: BASF am Freitagmittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von BASF. Zuletzt fiel die BASF-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,5 Prozent auf 43,38 EUR ab.

Um 11:47 Uhr fiel die BASF-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,5 Prozent auf 43,38 EUR ab. Die BASF-Aktie sank bis auf 43,38 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 44,19 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 804.493 BASF-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 54,04 EUR erreichte der Titel am 03.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 19,73 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 25.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 40,25 EUR. Mit Abgaben von 7,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel der BASF-Aktie wird bei 48,05 EUR angegeben.

Am 31.10.2023 lud BASF zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,32 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,77 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BASF in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 28,30 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 15.735,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 21.946,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.02.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können BASF-Anleger Experten zufolge am 21.02.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass BASF im Jahr 2023 3,45 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

