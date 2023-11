BASF Aktie News: BASF tendiert am Freitagvormittag tiefer

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von BASF. Die BASF-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 44,36 EUR.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 44,36 EUR. In der Spitze fiel die BASF-Aktie bis auf 44,19 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 44,19 EUR. Von der BASF-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 52.726 Stück gehandelt.

Am 03.02.2023 markierte das Papier bei 54,04 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BASF-Aktie mit einem Kursplus von 21,84 Prozent wieder erreichen. Bei 40,25 EUR fiel das Papier am 25.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 9,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BASF-Aktie bei 48,32 EUR.

BASF ließ sich am 31.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,32 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BASF ein EPS von 1,77 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 15.735,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 28,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BASF 21.946,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte BASF am 23.02.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von BASF rechnen Experten am 21.02.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass BASF ein EPS in Höhe von 3,45 EUR in den Büchern stehen haben wird.

