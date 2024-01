BASF Aktie News: BASF gewinnt am Nachmittag an Boden

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BASF. Zuletzt ging es für das BASF-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 45,07 EUR.

Die BASF-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 45,07 EUR. Die BASF-Aktie zog in der Spitze bis auf 45,60 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 45,18 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.006.880 BASF-Aktien umgesetzt.

Am 03.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 54,04 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,90 Prozent hinzugewinnen. Am 25.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 40,25 EUR. Mit Abgaben von 10,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 49,77 EUR je BASF-Aktie aus.

BASF veröffentlichte am 31.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. BASF hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,32 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,77 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 28,30 Prozent auf 15.735,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 21.946,00 EUR gelegen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte BASF am 23.02.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 21.02.2025 erwartet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem BASF-Gewinn in Höhe von 3,31 EUR je Aktie aus.

