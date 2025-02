BASF Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagmittag vermehrt von BASF

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von BASF. Die BASF-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 46,87 EUR.

Die BASF-Aktie notierte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 46,87 EUR. Zwischenzeitlich weitete die BASF-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 46,77 EUR aus. Bei 47,24 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 515.921 BASF-Aktien gehandelt.

Am 05.04.2024 markierte das Papier bei 54,93 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 17,20 Prozent Plus fehlen der BASF-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 06.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 40,18 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,28 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,36 EUR, nach 3,40 EUR im Jahr 2023. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 53,84 EUR an.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte BASF am 30.10.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,32 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -1,78 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BASF in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,83 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 15,74 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 15,87 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

BASF wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 28.02.2025 vorlegen. BASF dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 20.02.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass BASF ein EPS in Höhe von 3,42 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

Börse Europa in Grün: STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende fester

Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsende Gewinne

BASF-Aktie etwas tiefer: Verkauf des milliardenschweren Farbengeschäfts wird gestartet