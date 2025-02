BASF Aktie News: BASF am Nachmittag leichter

BASF im Blick

Die Aktie von BASF gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BASF-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 46,86 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von BASF befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,0 Prozent auf 46,86 EUR ab. Die BASF-Aktie gab in der Spitze bis auf 46,64 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 47,24 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 995.407 BASF-Aktien umgesetzt.

Am 05.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 54,93 EUR an. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 17,23 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 40,18 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.08.2024). Mit einem Abschlag von mindestens 14,26 Prozent könnte die BASF-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2023 3,40 EUR an BASF-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,36 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der BASF-Aktie wird bei 53,84 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BASF am 30.10.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,32 EUR gegenüber -1,78 EUR im Vorjahresquartal. BASF hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15,74 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,87 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 28.02.2025 dürfte BASF Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte BASF möglicherweise am 20.02.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,42 EUR je BASF-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

Börse Europa in Grün: STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende fester

Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsende Gewinne

BASF-Aktie etwas tiefer: Verkauf des milliardenschweren Farbengeschäfts wird gestartet