BASF Aktie News: BASF verliert am Nachmittag

Die Aktie von BASF gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 48,73 EUR.

Das Papier von BASF befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 48,73 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BASF-Aktie bisher bei 48,42 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 48,51 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 718.915 BASF-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 20.04.2023 auf bis zu 50,92 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,49 Prozent über dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.10.2023 bei 40,25 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,40 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 3,40 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,39 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BASF-Aktie bei 49,75 EUR.

Am 23.02.2024 äußerte sich BASF zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. BASF vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,18 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,09 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BASF in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 17,86 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 15.871,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 19.323,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 25.04.2024 dürfte BASF Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können BASF-Anleger Experten zufolge am 24.04.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass BASF im Jahr 2024 3,59 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

