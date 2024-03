BASF Aktie News: BASF am Montagvormittag im Minus

BASF im Blick

Die Aktie von BASF gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BASF-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 48,66 EUR nach.

Die BASF-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 48,66 EUR abwärts. In der Spitze büßte die BASF-Aktie bis auf 48,42 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 48,51 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 68.634 BASF-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 20.04.2023 auf bis zu 50,92 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,64 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.10.2023 bei 40,25 EUR. Mit Abgaben von 17,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

BASF-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 3,40 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,39 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 49,75 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte BASF am 23.02.2024 vor. Das EPS lag bei -0,18 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat BASF im vergangenen Quartal 15.871,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 17,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BASF 19.323,00 EUR umsetzen können.

Am 25.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von BASF veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 24.04.2025.

Den erwarteten Gewinn je BASF-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 3,59 EUR fest.

