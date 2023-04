BASF Aktie News: BASF gewinnt am Dienstagvormittag an Boden

Aktien in diesem Artikel BASF 48,92 EUR

Die BASF-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 48,92 EUR. Bei 49,24 EUR erreichte die BASF-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 48,93 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 172.853 BASF-Aktien.

Am 22.04.2022 erreichte der Anteilsschein mit 54,18 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 9,72 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 29.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 37,90 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 29,06 Prozent würde die BASF-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 54,27 EUR aus.

Am 24.02.2023 lud BASF zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,09 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,29 Prozent zurück. Hier wurden 19.323,00 EUR gegenüber 19.776,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.04.2023 veröffentlicht. Einen Blick in die Q1 2024-Bilanz können BASF-Anleger Experten zufolge am 03.05.2024 werfen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,51 EUR je BASF-Aktie belaufen.

