BASF Aktie News: Anleger schicken BASF am Mittag ins Minus

So entwickelt sich BASF

Die Aktie von BASF gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 53,74 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die BASF-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 53,74 EUR. In der Spitze büßte die BASF-Aktie bis auf 53,62 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 53,84 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 499.018 BASF-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 54,93 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.04.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BASF-Aktie derzeit noch 2,21 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.10.2023 (40,25 EUR). Abschläge von 25,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 erhielten BASF-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,40 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,35 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 52,05 EUR an.

Am 23.02.2024 äußerte sich BASF zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,18 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat BASF 15.871,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 17,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 19.323,00 EUR umgesetzt worden.

Die BASF-Bilanz für Q1 2024 wird am 25.04.2024 erwartet. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 24.04.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 3,62 EUR je BASF-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

Zuversicht in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 am Mittwochmittag

Negative Entwicklung: Deutsche Bank AG senkt BASF-Aktie auf Hold - BASF-Aktie dennoch höher

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX beginnt Mittwochshandel im Plus