BASF Aktie News: BASF am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von BASF gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von BASF befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,8 Prozent auf 52,51 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,8 Prozent auf 52,51 EUR. Das bisherige Tagestief markierte BASF-Aktie bei 51,76 EUR. Bei 53,84 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.556.803 BASF-Aktien.

Am 04.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 54,93 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,61 Prozent könnte die BASF-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.10.2023 bei 40,25 EUR. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 30,46 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 3,40 EUR an BASF-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,35 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 52,05 EUR.

Am 23.02.2024 legte BASF die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,18 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,09 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 17,86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 15.871,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 19.323,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte BASF am 25.04.2024 vorlegen. BASF dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 24.04.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 3,62 EUR je BASF-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

Zuversicht in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 am Mittwochmittag

Negative Entwicklung: Deutsche Bank AG senkt BASF-Aktie auf Hold - BASF-Aktie dennoch höher

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX beginnt Mittwochshandel im Plus