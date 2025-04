BASF Aktie News: BASF am Freitagnachmittag mit KursVerlusten

BASF im Fokus

Die Aktie von BASF gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 40,67 EUR.

Um 15:51 Uhr rutschte die BASF-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 40,67 EUR ab. Der Kurs der BASF-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 39,72 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 41,57 EUR. Zuletzt wechselten 2.563.775 BASF-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 55,06 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BASF-Aktie mit einem Kursplus von 35,38 Prozent wieder erreichen. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 37,40 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BASF-Aktie 8,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten BASF-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,25 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,32 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 52,86 EUR für die BASF-Aktie.

BASF veröffentlichte am 28.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,88 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,78 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 15,87 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 15,86 Mrd. EUR.

Die BASF-Bilanz für Q1 2025 wird am 02.05.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der BASF-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 23.04.2026.

Experten taxieren den BASF-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,26 EUR je Aktie.

