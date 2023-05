BASF Aktie News: BASF steigt am Mittag

Aktien in diesem Artikel BASF 47,25 EUR

Um 11:48 Uhr wies die BASF-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 47,39 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die BASF-Aktie bei 47,60 EUR. Mit einem Wert von 47,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 300.445 BASF-Aktien umgesetzt.

Am 03.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 54,04 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 14,04 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 37,90 EUR ab. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 20,02 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 55,18 EUR für die BASF-Aktie aus.

Am 27.04.2023 legte BASF die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,93 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,70 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat BASF mit einem Umsatz von insgesamt 17.499,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23.083,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 24,19 Prozent verringert.

Am 28.07.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von BASF rechnen Experten am 26.07.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass BASF ein EPS in Höhe von 4,61 EUR in den Büchern stehen haben wird.

