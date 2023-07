BASF Aktie News: BASF am Mittag im Aufwind

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von BASF. Das Papier von BASF konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 45,20 EUR.

Das Papier von BASF konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 45,20 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BASF-Aktie bisher bei 45,31 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 45,21 EUR. Der Tagesumsatz der BASF-Aktie belief sich zuletzt auf 420.980 Aktien.

Am 03.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 54,04 EUR an. 19,57 Prozent Plus fehlen der BASF-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 37,90 EUR ab. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 16,14 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die BASF-Aktie im Durchschnitt mit 53,59 EUR.

Am 27.04.2023 lud BASF zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,93 EUR, nach 2,70 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 24,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 23.083,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 17.499,00 EUR.

Voraussichtlich am 28.07.2023 dürfte BASF Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 26.07.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 4,32 EUR je BASF-Aktie.

