BASF Aktie News: BASF zieht am Mittag an

Die Aktie von BASF gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die BASF-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 45,02 EUR.

Die BASF-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 45,02 EUR. Kurzfristig markierte die BASF-Aktie bei 45,07 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 44,89 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 460.438 BASF-Aktien umgesetzt.

Am 03.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 54,04 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 20,04 Prozent Plus fehlen der BASF-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 37,90 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 15,82 Prozent würde die BASF-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 50,20 EUR.

Am 28.07.2023 hat BASF in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,56 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BASF noch ein Gewinn pro Aktie von 2,37 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat BASF mit einem Umsatz von insgesamt 17.305,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.974,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 24,68 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 31.10.2023 dürfte BASF Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Am 23.10.2024 wird BASF schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass BASF im Jahr 2023 3,88 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

