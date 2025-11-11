BASF Aktie News: BASF am Nachmittag mit grünen Vorzeichen
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von BASF. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 43,41 EUR zu.
Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 43,41 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die BASF-Aktie bei 43,51 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 43,09 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 870.144 BASF-Aktien den Besitzer.
Am 06.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 55,06 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 26,84 Prozent über dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 37,40 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 16,07 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,25 EUR. Im Vorjahr hatte BASF 2,25 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 45,33 EUR aus.
Am 29.10.2025 äußerte sich BASF zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,19 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BASF noch ein Gewinn pro Aktie von 0,32 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 8,96 Prozent zurück. Hier wurden 14,33 Mrd. EUR gegenüber 15,74 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.
Die BASF-Bilanz für Q4 2025 wird am 27.02.2026 erwartet.
Von Analysten wird erwartet, dass BASF im Jahr 2025 2,60 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Analysen zu BASF
|Datum
|Rating
|Analyst
|13:11
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.2025
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.2025
|BASF Neutral
|UBS AG
|04.11.2025
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
