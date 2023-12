BASF Aktie News: BASF am Mittag billiger

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von BASF gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BASF-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 44,92 EUR abwärts.

Der BASF-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 44,92 EUR. In der Spitze büßte die BASF-Aktie bis auf 44,61 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 44,95 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 646.515 BASF-Aktien umgesetzt.

Am 03.02.2023 markierte das Papier bei 54,04 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 20,30 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.10.2023 (40,25 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,40 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 48,41 EUR.

Am 31.10.2023 hat BASF in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,32 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,77 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 15.735,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 28,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 21.946,00 EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 23.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte BASF möglicherweise am 21.02.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 3,31 EUR je BASF-Aktie.

