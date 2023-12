BASF Aktie News: BASF am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Kursentwicklung

Wenig Veränderung zeigt am Montagnachmittag die Aktie von BASF. Die BASF-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 45,16 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die BASF-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 15:52 Uhr bei 45,16 EUR. Kurzfristig markierte die BASF-Aktie bei 45,28 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die größten Abgaben verzeichnete die BASF-Aktie bis auf 44,61 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 44,95 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.084.763 BASF-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.02.2023 bei 54,04 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BASF-Aktie derzeit noch 19,66 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 40,25 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.10.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,87 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 48,41 EUR aus.

BASF veröffentlichte am 31.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,32 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,77 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 15.735,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 28,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 21.946,00 EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 23.02.2024 dürfte BASF Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 21.02.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass BASF im Jahr 2023 3,31 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

