BASF Aktie News: BASF am Nachmittag auf grünem Terrain

BASF im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von BASF. Zuletzt ging es für das BASF-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 45,00 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die BASF-Papiere um 15:52 Uhr 0,4 Prozent. Kurzfristig markierte die BASF-Aktie bei 45,25 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 45,06 EUR. Bisher wurden via XETRA 926.419 BASF-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 54,04 EUR erreichte der Titel am 03.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 20,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,25 EUR. Dieser Wert wurde am 25.10.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,55 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BASF-Aktie bei 49,77 EUR.

Am 31.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,32 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BASF 1,77 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BASF in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 28,30 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 15.735,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 21.946,00 EUR in den Büchern gestanden.

BASF wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 23.02.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von BASF rechnen Experten am 21.02.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 3,31 EUR je BASF-Aktie.

