BASF Aktie News: BASF am Freitagvormittag mit Aufschlag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von BASF. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 45,08 EUR zu.

Um 09:06 Uhr stieg die BASF-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 45,08 EUR. Die BASF-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 45,18 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 45,06 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 71.423 BASF-Aktien umgesetzt.

Am 03.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 54,04 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 19,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,25 EUR. Dieser Wert wurde am 25.10.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BASF-Aktie 12,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 49,77 EUR für die BASF-Aktie aus.

BASF ließ sich am 31.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,32 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,77 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 28,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 21.946,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 15.735,00 EUR.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.02.2024 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 21.02.2025.

Den erwarteten Gewinn je BASF-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 3,31 EUR fest.

