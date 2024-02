BASF Aktie News: BASF macht am Montagnachmittag Boden gut

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von BASF. Zuletzt sprang die BASF-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,0 Prozent auf 44,91 EUR zu.

Die BASF-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 44,91 EUR. Der Kurs der BASF-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 44,91 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 44,21 EUR. Bisher wurden heute 561.390 BASF-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (53,39 EUR) erklomm das Papier am 20.02.2023. Mit einem Zuwachs von 18,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 26.10.2023 Kursverluste bis auf 40,25 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,37 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,39 EUR, nach 3,40 EUR im Jahr 2022. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 49,23 EUR.

Am 31.10.2023 hat BASF die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,32 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,77 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. BASF hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15.735,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 28,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21.946,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.02.2024 veröffentlicht. Schätzungsweise am 21.02.2025 dürfte BASF die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 3,03 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

BASF-Aktie im Minus: BASF sieht für KI großes Potenzial in Chemiebranche - beschleunigt Verkauf von China-Joint-Venture in Uiguren-Region

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zeigt sich schlussendlich schwächer

Börse Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende fester