BASF Aktie News: Anleger greifen bei BASF am Vormittag zu

Die Aktie von BASF zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die BASF-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Um 09:06 Uhr sprang die BASF-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 47,03 EUR zu. Bei 47,30 EUR erreichte die BASF-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 46,75 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 155.525 BASF-Aktien.

Am 05.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 54,93 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 16,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 40,18 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BASF-Aktie derzeit noch 14,57 Prozent Luft nach unten.

BASF-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 3,40 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,36 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 53,84 EUR.

Am 30.10.2024 hat BASF die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,32 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -1,78 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 15,74 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 15,87 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 28.02.2025 terminiert. Die Veröffentlichung der BASF-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 20.02.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 3,42 EUR je Aktie belaufen.

