BASF Aktie News: BASF gewinnt am Dienstagvormittag an Fahrt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von BASF. Die BASF-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 49,30 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die BASF-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 49,30 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BASF-Aktie bisher bei 49,39 EUR. Bei 49,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 58.152 BASF-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 50,92 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.04.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,29 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 40,25 EUR ab. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 18,36 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2022 3,40 EUR an BASF-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,39 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der BASF-Aktie wird bei 49,75 EUR angegeben.

Am 23.02.2024 äußerte sich BASF zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. BASF vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,18 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,09 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 15.871,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 17,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 19.323,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 25.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von BASF veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von BASF rechnen Experten am 24.04.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem BASF-Gewinn in Höhe von 3,59 EUR je Aktie aus.

